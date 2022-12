Nitetronic Z6 è il primo cuscino che ti sposta la testa sei stai russando. A breve sarà possibile acquistarlo per trovare sollievo durante la notte e migliorare la qualità del sonno.

La soluzione anti-russamento sfrutta sensori e camere d’aria al fine di monitorare il sonno e offrire sollievo spostando la testa. Il cuscino non è stato ancora rilasciato ma è in corso una raccolta fondi che mira a finanziare il progetto dell’azienda tedesca.

Nitetronic Z6: il cuscino anti-russamento potrebbe essere disponibile a breve!

Nitetronic è l’azienda produttrice del primo cuscino anti-russamento che ti sposta la testa per favorire il riposo. L’azienda tedesca con sede ad Amburgo ha dato il via a una raccolta fondi su Kickstarter alla quale è possibile partecipare per poter ricevere il cuscino con uno sconto del 40%. L’azienda informa gli interessati che Nitetronic Z6 sarà disponibile da marzo 2023 per coloro che contribuiranno al finanziamento. Il costo di lancio, invece, dovrebbe ammontare a circa 480,00 euro.

Il cuscino in memory foam presenta una copertura in cotone e al suo interno fa spazio a sei camere d’aria e ad appositi sensori. Questi ultimi rilevano i rumori prodotti nel sonno permettendo alle camere d’aria di gonfiarsi in caso di russamento così da poter spostare la testa senza interrompere il sonno fin quando l’interessato non avrà raggiunto la posizione più comoda.

Tutti i dati raccolti dai sensori presenti nel cuscino saranno inviati direttamente allo smartphone che permetterà così di avere a disposizione un quadro completo dello stato del sonno e verificare eventuali miglioramenti.