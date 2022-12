Netflix e inverno fanno il binomio perfetto, quanti di voi sono stati in questo periodo sul divano, con un caldo plaid sulle gambe, a guardare le serie TV preferite sulla piattaforma di streaming? scommettiamo molti di più di quanti lo vorrebbero ammettere.

Se al contrario state pensando di abbonarvi alla piattaforma, dovete sapere che per contrastare la continua crescita dei prezzi degli abbonamenti, Netflix ha recentemente introdotto la variante con pubblicità, richiedendo in cambio un esborso di soli 5,49 euro al mese. In cambio viene proposto l’accesso a tutto il servizio, senza limitazioni, se non per la qualità fissata a 720p e la presenza di circa 5/6 minuti di pubblicità ogni ora di utilizzo.

Netflix, le serie TV più amate

Le serie TV più amate a Dicembre non cambiano quasi rispetto alla mensilità precedente, poiché vanno a toccare i mostri sacri del periodo, capitanati da Mercoledì. Pochi si sarebbero aspettati un successo planetario, anche se le attese erano molto elevate, per la serie di Tim Burton dedicata al personaggio della Famiglia Addams. Un successo talmente incredibile da aver superato il miliardo di ore di visione in pochissimo tempo.

Le altre due serie che salgono sul podio sono Summer Job e The Recruit, qualitativamente inferiori, ma perfette per riuscire a passare qualche ora spensierati e con la possibilità di godere di un ottimo livello di intrattenimento. Con il mese di Gennaio assisteremo a nuovi interessanti ingressi, sia di film che di fiction, ora non avete più scuse.