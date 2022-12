Nei piani della nota azienda automobilistica Mercedes ci sono davvero tanti nuovi veicoli. Tra questi, sono inclusi anche alcuni restyling come quello del prossimo Mercedes GLE. In queste ultime ore, in particolare, il nuovo SUV è stato avvistato in un video spia.

Mercedes GLE, il nuovo SUV di Mercedes avvistato in un video spia

Nel corso delle ultime ore la versione restyling del prossimo SUV a marchio Mercedes è stata avvistata in rete in un nuovo video spia pubblicato da walkoARTvideos. In questo video, in particolare, è possibile osservare il prossimo Mercedes GLE durante alcuni test sulle piste invernali del Nord Europa.

Dal video in questione è possibile scorgere la presenza di soltanto piccoli camuffamenti concentrati prevalentemente sulla parte anteriore e sulla parte posteriore. Le novità più rilevanti riguarderanno infatti i fari anteriori e i gruppi ottici posteriori. Dal video non è possibile vedere come saranno caratterizzati gli interni del veicolo. Nonostante questo, è comunque certa la presenza dell’ultima versione del sistema di infotainment dell’azienda, ovvero la piattaforma MBUX.

Trattandosi poi di una versione restyling, immaginiamo comunque che saranno disponibili ulteriori nuove colorazioni rispetto ai precedenti modelli. Lato motorizzazioni, invece, dovrebbero essere distribuite sia versioni con tecnologia Plug-in sia versioni con tecnologia Myld Hybrid. Rimaniamo comunque in attesa di qualche altro piccolo dettaglio, in attesa del debutto ufficiale. Vi ricordiamo comunque che non molti giorni fa lo stesso canale YouTube aveva pubblicato in rete un video spia di una versione restyling di un altro veicolo del noto marchio tedesco Mercedes, ovvero il prossimo Mercedes GLB.