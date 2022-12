Iliad è impazzita, la Giga 150 è quasi gratis con un regalo clamoroso per il 2023

Se prima i grandi gestori riuscivano ad avere un gran seguito solo ed esclusivamente grazie alla qualità, con il prezzo che passano in secondo piano, oggi è cambiato tutto. Gli utenti infatti cercano prima la convenienza e poi la qualità, la quale in realtà risulta più o meno equivalente nel caso di tutti i colossi del mondo della telefonia. Tutte queste caratteristiche vengono predisposte in primo luogo da quei gestori a cui nessuno avrebbe dato credito subito dopo il loro arrivo. Sono ormai diversi anni che Iliad riesce a mettere in campo delle opzioni davvero valide, sia per quello che concerne il prezzo che per quel che riguarda la grande qualità e quantità dei contenuti.

Iliad continua ad offrire la sua migliore offerta da 150 giga, c’è anche il 5G gratis per chi la sottoscrivere

Avevate già sentito parlare sicuramente dell’offerta da 150 giga di Iliad, la quale era scomparsa per lasciare il posto ad alcune vecchie proposte del gestore. Ora però è ritornata di nuovo a far paura alla concorrenza ma soprattutto a far piacere agli utenti in procinto di sottoscriverla.

La promozione, molto desiderata anche in passato, riesce a predisporre un quantitativo di contenuti davvero eccezionale. Ricordiamo che infatti all’interno della Giga 150 ci sono i migliori contenuti, calcolando che permette di avere ogni mese minuti senza limiti verso qualsiasi provider e messaggi senza limiti verso tutti. In più ci sono 150 giga per navigare sul web ogni mese, sfruttando la grande velocità del 5G che Iliad regala a chiunque decida di sottoscrivere una delle sue offerte. Il prezzo mensile corrisponde ad un totale di soli 9,99 € al mese per sempre.