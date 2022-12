Iliad in questo periodo tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 conferma a gran richiesta la proposta commerciale delle ultime settimane. Il provider francese da circa un mese a questa parte ha proposto nei suoi listini ufficiale una tariffa figlia della Giga 120, ma ancora più convenente. Sino al prossimo 10 gennaio, gli utenti potranno scegliere ora la Flash 120.

Iliad, sino al 2023 l’offerta con 120 Giga e 5G a costo zero

Questa tariffa prevede un costo mensile pari a 7,99 euro, con uno sconto di 2 euro rispetto al prezzo della precedente Giga 120. Non cambiano, invece, le soglie di consumo per gli utenti con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in internet.

I clienti che andranno ad attivare la Flash 120 potranno beneficiare di ulteriori vantaggi. In primo luogo, i clienti che scelgono questa tariffa avranno la tecnologia 5G senza alcun costo aggiuntivi. Coloro che vorranno navigare con le velocità massime di connessione in Italia, quindi, non dovranno aggiungere alcun extra rispetto al tradizionale prezzo di abbonamento. Il 5G sarà ovviamente disponibile laddove raggiunto dalla copertura.

La strategia commerciale di Iliad e quella di altri operatori, tra cui TIM e Vodafone, si conferma divergente. Ad oggi, infatti, per la tecnologia 5G altri operatori chiedono agli utenti un piccolo extra da aggiungere alle ricaricabili. Questa novità del provider francese è valida per tutti coloro che attivano la Flash 120 ma anche per gli abbonati che nei mesi scorsi hanno scelto l’altra tariffa, la Giga 120.