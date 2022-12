CoopVoce è incredibile, 100GB in regalo per sempre con le EVO da 6 euro al mese

Oggi ci sono da valutare tanti aspetti quando si decide di optare per un nuovo provider, come la rapidità di risposta del servizio clienti, l’effettiva efficienza di quest’ultimo e soprattutto i regali in un periodo di feste del genere. I gestori virtuali stanno facendo del loro meglio ma a quanto pare le grandi aziende non si tirano indietro e propongono le loro armi migliori.

Tra i gestori più interessanti c’è sicuramente un insieme di nomi molto validi, tra i quali spunta ancora una volta quello di CoopVoce. Il provider infatti non vuole perdere terreno e continua con le sue migliori offerte, questa volta con un regalo clamoroso. In basso ci sono tutte le informazioni del caso.

CoopVoce: sono ancora disponibili le EVO ma con un regalo per tutti, ci sono giga in più per sempre fino al 9 gennaio

CoopVoce è in questo momento uno di quelli più accreditati, visto che mette a disposizione delle offerte inimitabile. Inoltre il periodo festivo ha comportato l’arrivo di una promozione eccezionale sulle offerte disponibili, la quale durerà fino al prossimo 9 gennaio.

Con le EVO 30 ed EVO 100 infatti, coloro che sceglieranno CoopVoce, potranno avere il doppio dei giga per sempre, ma solo sottoscrivendo una delle due promo entro il 9 del prossimo mese.

La prima delle due offerte quindi potrebbe portare agli utenti un totale di 60 giga sempre per 6,90 € al mese. La seconda offerta invece potrebbe arrivare addirittura a 200 per i soliti 8,90 € al mese. Ricordiamo che ci sono all’interno delle due promozioni anche minuti ed SMS verso tutti.