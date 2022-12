Vodafone, arrivano le Silver e distruggono TIM con 150 e 200GB in 5G

L’obiettivo principale di Vodafone sarà ancora una volta quello di riprendersi gli utenti, proprio come sta facendo nell’ultimo periodo. Secondo quanto riportato infatti le nuove offerte di questo colosso porteranno gli ex clienti a rientrare con rapidità e soprattutto gioia visti i prezzi estremamente convenienti.

Vodafone: sono arrivate due nuove offerte che al loro interno hanno il meglio, ecco fino a 200 giga a partire da 7,99 euro

Tra i migliori in questo momento c’è sicuramente Vodafone, provider storico che grazie alle sue promozioni attuali sta portando di nuovo diversi utenti a far parte della sua famiglia. Una nuova schiera di offerte è stata lanciata ultimamente e con un solo obiettivo: permettere agli utenti di avere il meglio per pochi euro mensili. Siamo dunque al cospetto della nuova gamma di offerte Silver di Vodafone, la quale non distingue nomi particolari.

Entrambe le promo infatti si chiamano in egual maniera ma cambiano nei contenuti per la navigazione sul web e sul prezzo. Bastano infatti 7,99 euro per la prima promo, quella con minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 150 giga in 5G per navigare sul web.

La seconda Silver di Vodafone include invece al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, SMS senza limiti verso tutti e una quantità di giga ancora maggiore. Ci sono infatti 200 giga in connessione 5G ogni mese al prezzo di soli 9,99 euro al mese.

Inoltre la grande promo per i già clienti di Vodafone comprende un regalo eccezionale per queste feste: ci sono giga senza limiti di cui usufruire.