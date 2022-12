TIM Wonder Five e Six, distrutta Vodafone con 100GB in 5G

Quando arrivano le feste natalizie, gli utenti non fanno altro che trovare sempre più metodi per risparmiare. Ovviamente anche cambiare offerta mobile potrebbe risultare un fattore durante questi periodi i quali possono comportare spese extra ma soprattutto inaspettate.

Da quando esistono tanti altri provider oltre ai soliti che hanno sempre accompagnato gli italiani nel mondo della telefonia, la situazione sembra essere nettamente cambiata. Gestori come WindTRE e TIM ad esempio si stanno particolarmente impegnando per portare dalla loro parte il più gran numero di utenti possibile. Questa volta dunque non comanderanno i gestori virtuali ma torneranno a dominare le più grandi case telefoniche che si conoscono.

TIM: sono arrivate le nuove promo Wonder che hanno davvero tutto al loro interno, si parte da soli 7,99 euro al mese per sempre

Torna a far paura TIM con le sue migliori offerte che questa volta si chiamano Wonder. La loro prerogativa principale è quella di poter risparmiare tanti euro ma conferendo comunque agli utenti la facoltà di avere tutto. In basso potete notare tutte le informazioni necessarie per capire di cosa si tratta in questo caso.

La prima, che è la Five, ha al suo interno minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS e infine 70 giga in connessione 5G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 7,99 euro al mese per sempre.

La seconda Wonder è la Six, la quale oltre a minuti ed SMS come la Five comprende anche 100 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo mensile è di soli 9,99 euro al mese.