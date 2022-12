Ripercorrendo il 2022, ci sono state indubbiamente notizie negative ma anche eventi positivi che potrebbero esserti sfuggiti e vale la pena ricordare prima di dare il via al nuovo anno.

1. I tassi di mortalità per il cancro continuano a diminuire negli Stati Uniti, in Europa, in Canada e in Giappone

Grazie ai progressi nella tecnologia medica, alla diagnosi precoce e ai trattamenti, le persone sopravvivono alle diagnosi. Il Ruanda è anche sulla buona strada per diventare il primo paese a eliminare il cancro del collo dell’utero sviluppando con successo un programma di vaccinazione contro l’HPV e il cancro al collo dell’utero.

2. Un nuovo farmaco per l’Alzheimer, la prima speranza per i pazienti

Lecanemab è un nuovo farmaco sperimentale che ha dimostrato di migliorare significativamente il declino della memoria nei pazienti con Alzheimer. Delle 1.800 persone diagnosticate con l’Alzheimer in una fase iniziale, quelle trattate con lecanemab hanno avuto un declino della memoria o del pensiero inferiore del 27%.

3. Alcuni animali hanno fatto passi da gigante nel ripopolare i propri gruppi d’appartenenza

Diverse popolazioni animali hanno continuato a crescere nel 2022, dando speranza agli scienziati. I dati del sondaggio recentemente raccolti in Africa mostrano che la popolazione di giraffe è del 20% più numerosa di quanto si pensasse nel 2015. Anche il numero delle tigri selvatiche si è rivelato essere il 40% più alto in tutto il mondo rispetto ad anni fa. I ghepardi sono stati reintrodotti in India dopo più di 60 anni e i rinoceronti sono tornati in Mozambico dopo 40 anni.

4. Rafforzamento del diritto all’aborto nei paesi

Colombia e San Marino hanno depenalizzato l’aborto nel 2022. La Corte Suprema indiana ha confermato il diritto di scelta per le donne non sposate. L’Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che preserva il diritto di scelta. La Finlandia dovrebbe rendere gli aborti legali e gratuiti a sua volta, entro il 2023.

5. Parità retributiva per squadre di calcio maschili e femminili

La federazione calcistica di alcuni Stati ha annunciato di essersi “impegnata al 100%” per la parità di retribuzione riservata alle squadre nazionali di calcio maschile e femminile. La decisione è arrivata dopo che le calciatrici statunitensi hanno chiesto alla US Soccer Federation di rendere la paga uguale a quella delle squadre del sesso opposto.

6. Parti dell’universo viste per la prima volta

Il telescopio James Webb ha catturato immagini di galassie invisibili e angoli dell’universo precedentemente nascosti agli astronomi. Le prime immagini a colori hanno catturato l’attenzione della gente all’inizio di quest’anno con dettagli incredibili. La NASA ha rivelato foto molto dettagliate dell’universo dal James Webb Space Telescope.

7. Deforestazione globale diminuita

Nepal, India e Scozia hanno registrato notevoli recuperi nella lotta alla deforestazione. Anche l’elezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile potrebbe essere una svolta per la foresta pluviale amazzonica.