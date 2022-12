Nuovo episodio del nostro consueto appuntamento con i prodotti ritirati dal mercato, in occasione degli ultimi giorni dell’anno è da segnalare il ritiro di un lotto di caffè prodotto da un brand molto conosciuto e diffuso sul nostro territorio.

Prodotti ritirati dal mercato, ecco le novità

Il lotto di cui vi stavamo parlando è 02AD07B, con data di scadenza 07/02/2024, riguardante il caffè Trombetta, prodotto a Pomezia in via dei castelli romani 132, nel formato da 55 grammi. Il motivo del richiamo, stando a quanto diffuso, rientra nella presenza potenziale di ocratossina in un quantitativo superiore al limite di legge.

Sempre parlando di caffè, vi segnaliamo anche il richiamo di Zio d’America, sempre nel formato da 55 grammi, lotti 01CD07B e 02CD05B, con data di scadenza 07/02/2024, con le medesime motivazioni del richiamo appena precedente, a cui si aggiunge anche il marchio Consilia, prodotto da Sun soc. cons. a r.l, lotto 01DD04B, in scadenza il 4/02/2024, nel suo formato da 126 grammi.

Se siete in possesso di uno dei suddetti prodotti, riconsegnate il campione direttamente al punto vendita in cui avete completato l’acquisto, vi verrà fornito un buono sconto o un rimborso completo, pari al valore effettivo della spesa precedentemente sostenuta.