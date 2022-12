Come ormai saprete, il prossimo 7 febbraio 2023 il colosso OnePlus terrà l’evento denominato Cloud 11 in cui andrà a presentare dei nuovi dispositivi.

Oggi andremo a scoprire insieme qualche dettaglio in più su questi nuovi dispositivi, quali OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus: i dispositivi che presenterà il prossimo 7 febbraio 2023

L’evento sarà l’occasione per presentare le novità che OnePlus ha preparato per il 2023 e vedrà come protagonisti i nuovi OnePlus 11 5G e le OnePlus Buds Pro 2. Il colosso ha svelato in anteprima alcune delle caratteristiche dei nuovi device, come il ritorno di due caratteristiche storiche.

Con il nuovissimo OnePlus 11 5G faranno ritorno due storiche caratteristiche del brand: l’Alert Slider, che consente di passare agevolmente dalla modalità silenziosa, alla vibrazione e alla suoneria, e il ritorno della collaborazione con Hasselblad per quanto riguarda il comparto fotografico. Verranno presentate anche le OnePlus Buds Pro 2, che secondo OnePlus offriranno un’ottima esperienza audio e una chiarezza sonora cristallina.

Pete Lau, fondatore di OnePlus, Senior Vice President e Chief of Product di OPPO e OnePlus dichiara: “Siamo entusiasti di presentare questi nuovi prodotti, che porteranno sul mercato un’esperienza fast & smooth ancora superiore. Alla base di tutti i nostri prodotti, inclusi OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2, c’è lo spirito di co-creazione della nostra Community: per questo motivo, ci impegniamo nell’offrire tecnologie sempre più avanzate che sappiano garantire ai nostri utenti un’esperienza di qualità“.