A breve si aggiungerà alla lista di smartphone top di gamma già presenti sul mercato anche quello del colosso Motorola. Stiamo parlando del tanto chiacchierato ThinkPhone.

Da che sembrava soltanto un’idea folle, lo smartphone ispirato ai ThinkPad, i celebri portatili di Lenovo, sembra poter arrivare davvero. Sembrerebbe non ci siano più dubbi neanche sulle specifiche tecniche. Scopriamone qualcuna.

Motorola: ecco le specifiche del nuovo ThinkPhone

Nelle ultime ore sono emerse online delle nuove immagini sul ThinkPhone di Motorola. Queste sembrano essere le immagini che Motorola userà per commercializzare il dispositivo. Vediamo il design dello smartphone, chiaramente ispirato ai ThinkPad almeno per la texture posteriore. Anteriormente vediamo un display forato al centro per ospitare la fotocamera anteriore.

A livello software riusciamo a scorgere un’interfaccia grafica identica a quella disponibile attualmente sugli ultimi modelli lanciati da Motorola, come Moto Edge 30 Pro. Dalle immagini trapelate si evidenza anche un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, sistema operativo Android 13, supporto alla ricarica rapida a 68W e ricarica wireless.

Ciò che sembra dall’immagine in copertina è che Motorola sia intenzionata a lanciare un dispositivo che si integri perfettamente con il mondo ThinkPad, condividendo il caricatore e con la possibilità di controllare le notifiche dello smartphone dal PC. Ancora non conosciamo i dettagli sul lancio del dispositivo sul mercato. Di certo seguiremo con attenzione i prossimi sviluppi.