Iliad ha assicurato in quest’ultima parte dell’anno alcune tra le migliori promozioni di sempre per quanto concerne la telefonia mobile. Un esempio è dato dalla tariffa Flash 120. Gli utenti che in queste settimane hanno scelto tale ricaricabile hanno ricevuto chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 120 Giga anche con la navigazione in 5G al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, per il 2023 niente app ufficiale su Android e iPhone

In prospettiva del 2023, la soluzione di Iliad resta sempre la migliore per quanto concerne il rapporto tra costi e soglie di consumo nella telefonia mobile. Purtroppo, però, il gestore ancora non assicura a tutti i suoi utenti la totalità dei servizi degli altri provider. Nei prossimi mesi, infatti, sarà confermata ancora una volta l’assenza di un servizio strategico come l’app ufficiale.

Nonostante le indiscrezioni che parlassero proprio del 2023 come anno buono per la disponibilità dell’app ufficiale Iliad su Google Play Store di Android e su App Store per iPhone, la smentita è arrivata secca. Almeno nella prima parte dell’anno, sotto questo punto di vista, non ci saranno novità. Ciò significa che gli utenti dovranno ancora una volta affidarsi alle pagine del sito ufficiale dello stesso provider francese per la gestione del proprio profilo tariffario.

Sempre nel 2023 non ci saranno miglioramenti in positivo per tutti gli utenti che hanno un device Android. C’è da ribadire infatti come da alcuni mesi numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store siano scomparse completamente dalla circolazione e non più disponibili.