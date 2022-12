Iliad è pazza, 150 giga in 5G con il prezzo più basso di tutti

Sono arrivate le solite offerte del momento che prendono in esame tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto bassi con un solo scopo: riprendersi gli utenti. Ovviamente per questo motivo esistono dei gestori molto ben strutturati in grado di fornire al proprio pubblico una ragione in più per restare con il proprio provider.

Chiaramente ci sono poi situazioni in cui non è possibile far finta di niente, dove bisogna valutare l’effettivo salto di qualità o in alcuni casi di convenienza che si andrebbe a fare. Iliad è uno dei principali provider sul mercato della telefonia mobile e proprio per questo motivo spinge le persone ad accettare le sue offerte grazie ai prezzi molto bassi e ai contenuti estremamente generosi. Un esempio molto chiaro è stato quello fornito dalla Giga 120, la quale a 7,99 euro è stata una delle promo più vendute del mese di novembre. Ora però è stato compiuto uno step in avanti, con Iliad che ha lanciato di nuovo la sua promo per eccellenza. Stiamo parlando della Giga 150.

La Giga 150 di Iliad torna disponibile con pochi euro mensili: bastano solo 9,99 euro al mese con il 5G incluso

Se stavate aspettando il modo giusto per portare a casa un offerta di valore, non potete fare altro che sfruttare il periodo natalizio. Le offerte più interessanti sono state lanciate come sempre da Iliad ma uno in particolare avrebbe rapito il cuore di diversi nuovi utenti. Stiamo parlando dell’offerta con 150 giga di traffico dati con la rete 5G inclusa gratis al suo interno.

Ci sono chiaramente anche minuti ed SMS senza limiti, tutto per un prezzo unitario di soli 9,99 € al mese per sempre.