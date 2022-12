Tantissimi operatori virtuali italiani, per cercare di competere con i maggiori operatori, che solitamente riescono ad offrire una connessione di linea più stabile, propongono offerte davvero molto vantaggiose.

Un esempio è sicuramente l’operatore virtuale 1Mobile che, tra le tante offerte che propone sul proprio sito ufficiale, è presente anche una promozione che sfiora i 4 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

1Mobile: ecco la promozione da meno di 4 euro al mese

Nel dettaglio si tratta dell’offerta XConnect, composta ogni mese da 100 minuti verso numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico internet mobile a 2,50 euro al mese, con costo di attivazione pari 5 euro. Per attivare questa offerta, disponibile per tutti i nuovi i clienti dell’operatore virtuale, è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere portabilità.

Secondo quanto indicato nel sito ufficiale dell’operatore, il cambio offerta per i già clienti non è consentito da nessun altro bundle 1Mobile. Nei punti vendita fisici, il costo della nuova SIM 1Mobile risulta pari a 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Per le nuove attivazioni online, invece, è possibile ancora ottenere sia SIM che spese di spedizione gratuitamente.

Vi ricordiamo che 1Mobile è un brand di Compagnia Italia Mobile, guidata dall’Amministratore Delegato Antonio Cortina. Con l’aggregatore tecnico Effortel, l’operatore virtuale MVNO ESP permette di navigare su rete Vodafone 4G, con fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Insomma, non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per scoprire questa e tante altre offerte.