WhatsApp, tre funzioni folli e segrete da scoprire subito gratis

Secondo quanto riportato, WhatsApp sia appresterà molto presto a riportare dei nuovi aggiornamenti che consolideranno la sua leadership. Nuove funzionalità ma soprattutto nuovi modi per gli utenti di trovare all’interno di questa piattaforma di messaggistica l’applicazione perfetta ogni giorno.

Al di fuori di WhatsApp però esistono delle funzioni che potrebbero in qualche modo integrarla in quanto applicazione completa. Vi mancano delle funzionalità? Probabilmente potreste trovarle in queste tre applicazioni che stiamo per illustrarvi.

WhatsApp non nasconde funzionalità segrete ma le applicazioni di terze parti che trovate sul web sì, eccone ben tre

La prima funzione che tutti dovrebbero conoscere, e dalla quale dovrebbero stare anche in guardia, è quella che consente di spiare chiunque per quanto riguarda i movimenti. Il nome è quello di Whats Tracker, applicazione che al suo interno possiede un menu dal quale potete scegliere uno o più numeri di telefono della vostra rubrica da monitorare. Quello che farete sarà scoprire il momento esatto in cui una persona entrerà su WhatsApp o uscirà.

L’altra applicazione molto interessante che potreste trovare utile, è WAMR. L’applicativo di terze parti in questione consente a tutti di poter recuperare i messaggi eliminati che i vostri interlocutori non gli permettono di leggere. Se trovate un messaggio eliminato ma avete l’applicazione installata, potrete entrare al suo interno e scoprire di cosa si trattava.

L’ultima applicazione degna di nota è Unseen. Con questa potrete passare in osservati leggendo comunque tutto quello che vi arriva in chat su WhatsApp. In questo modo del vostro ultimo accesso non si aggiornerà e risulterete sempre offline.