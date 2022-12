Vodafone è pazza, entro fine d'anno ci sono le Silver con 200GB in 5G

Per questa motivazione anche un grandissimo provider come Vodafone, nonostante gli utenti non avrebbero mai pensato ad una situazione del genere, ha deciso di promuovere offerte dal costo molto più basso del solito.

Ovviamente vedere i costi bassi all’interno di un’offerta non significa che quel gestore stia biasimando la qualità, la quale è fondamentale soprattutto quando si parla di connessione ad Internet. Gli ultimi anni hanno insegnato che lasciando i prezzi troppo alti, pur disponendo di una qualità esclusiva, si può finire col perdere numerosi utenti in maniera improvvisa.

Obiettivo quindi sarà ancora una volta sempre lo stesso, ovvero quello di portare via clienti alle aziende concorrenti sul territorio italiano.

Vodafone lancia le sue due nuove offerte che fanno parte della nuova famiglia Silver, al loro interno ci sono contenuti fino a 200 giga in 5G

Vodafone vuole bloccare la grande ascesa che i provider virtuali stanno compiendo negli ultimi mesi, promuovendo delle promozioni incredibili dal punto di vista del prezzo ma soprattutto dei contenuti e della qualità.

La gamma Silver nasce dunque con questo intento, ovvero concedere al pubblico tutte le caratteristiche migliori per battere poi la concorrenza. La prima delle Silver mette a sua disposizione minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile, messaggi senza limiti verso tutti e infine 150 giga per la navigazione sul web sfruttando la connettività massima del 5G. Il prezzo mensile corrisponde per chi la sottoscrive a soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta Silver include invece ancora di più ma non dal punto di vista dei minuti e degli SMS che sono praticamente uguali. Per quanto i giga, questa offerta permette di avere addirittura 200 giga per navigare sul web ogni mese, il tutto in 5G. Il prezzo corrisponde a 9,99 € al mese.