Very Mobile regala 100GB su tutte le sue offerte, si arriva a 320GB gratis

Avere uno smartphone e poi non avere una soluzione degna di nota per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile risulta praticamente inutile. Gli utenti che infatti hanno dalla loro parte un dispositivo in grado di navigare sul web, devono avere per forza anche un mucchio di giga utili per poter utilizzare il proprio smartphone appieno.

Proprio durante gli ultimi anni, visto l’aumentare delle esigenze degli utenti, sono nate delle soluzioni eccezionali sotto vari punti di vista, soprattutto quando si tratta di avere a disposizione un’offerta mobile. Sono diversi i gestori che oggi possono mettere a disposizione del pubblico delle promozioni di altissimo livello, le quali costano anche molto poco. Non è sicuramente questo il caso dei provider più blasonati, i quali per una vita hanno spinto tanto sulla qualità senza pensare poi tanto alla convenienza.

Very Mobile, il gestore regala 100 giga a tutti su ogni promozione mobile, ecco i dettagli

Ogni gestore che si rispetti in quest’ultimo periodo, propone un minimo di 50 giga dalla sua parte. Gli utenti puntano ad avere sempre il meglio e proprio per questo motivo cambiano gestore con regolarità. Very Mobile, uno dei gestori virtuali più forti del momento, ha lanciato una nuova iniziativa che prevede un aumento dei giga per un mese dalla sottoscrizione di una delle sue offerte.

Le offerte principali di questo provider infatti proprio per il Natale prevedono un aumento di 100 giga per un mese su tutte le offerte. Vale a dire che anche l’offerta da 220 giga arriverà a 320 giga compresi i minuti e SMS illimitati. Stessa cosa anche per l’offerta da 100 giga che arriverà a 200.