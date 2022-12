Il miglior volantino di tutto il 2022 è stato lanciato proprio in questi giorni da Unieuro, rappresenta la più compatta soluzione su cui riuscire a fare affidamento, nell’ottica comunque di apprendere i migliori sconti del momento, riuscendo allo stesso tempo ad accedere a prodotti di altissimo livello.

Il rapporto qualità/prezzo è per tutti decisamente conveniente e favorevole, ciò sta a significare che ogni singolo acquisto fa risparmiare, e di molto, i vari consumatori in Italia. In parallelo, gli stessi acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi personalmente in un negozio, oppure dirigendosi sul sito ufficiale, dove si trova anche la spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro, ecco le nuove offerte di fine anno

Il volantino Unieuro cerca di spingere sugli acquisti fuori stagione, per questo ad esempio ha deciso di lanciare importanti combinazioni, come condizionatore + asciugatrice a 504,95 euro, ma anche sconti ufficiali del 50% sul prezzo effettivo della maggior parte dei condizionatori disponibili in catalogo, anzi, gli utenti che decideranno di fare l’acquisto, riceveranno in regalo l’asciugatrice Hoover.

Un’occasione davvero unica nel proprio genere, il risparmio è assurdo se pensate ad esempio che acquistando una coppia di condizionatori di casa Electraline, il cui prezzo è di 699 euro di listino, non solo si pagheranno complessivamente 639 euro (il totale di entrambi), ma allo stesso tempo si riceverà l’omaggio di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Questo e davvero molto altro ancora vi attende nel periodo corrente da Unieuro, se volete conoscere nel miglior modo possibile il volantino, ora non vi resta che aprire le pagine sul sito.