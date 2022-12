Il colosso sud coreano Samsung ha recentemente deciso di dare ascolto alle richieste dei propri utenti, decidendo così di lanciare Camera Assistant anche su altri modelli di Galaxy.

Proprio come Expert RAW, l’applicazione che permette di accedere a controlli specifici per la fotocamera e ricavare un file DNG ad alta fedeltà, Samsung amplierà la platea di dispositivi che avranno accesso a Camera Assistant. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung porterà Camera Assistant anche su altri Galaxy

Camera Assistant è stata lanciata poco più di due mesi fa per la serie Galaxy S22 ed è un altro modulo per Good Lock che consente di accedere ad alcune impostazioni della fotocamera. L’applicazione, che ha ricevuto a novembre un aggiornamento con la compatibilità della sua icona con Material You, ha un’interfaccia molto semplice, una schermata contenente una serie di interruttori e un paio di menu a discesa, ma nondimeno è molto potente.

Con questa applicazione è possibile gestire moltissime impostazioni come HDR automatico, ammorbidire le immagini, registrare video in modalità foto, scegliere il numero di immagini da scattare dopo il timer, avere un anteprima pulita sui display HDMI e molto altro. Il problema è che l’applicazione per il momento è disponibile solo sulla serie Galaxy S22, e gli utenti ne hanno richiesto a gran voce l’arrivo anche sui precedenti dispositivi.

La notizia arriva direttamente dai forum dell’assistenza Samsung, dove un moderatore dell’azienda ha risposto alle domande di un utente. Al momento non si sa ancora la lista dei dispositivi per i quali l’app sarà disponibile o le tempistiche di rilascio, ma nondimeno è una buona notizia per i possessori di telefoni Samsung, e una riprova della bontà del supporto software dell’azienda.