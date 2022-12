Mercoledì, la nuova versione di Netflix de “La famiglia Addams”, ha già conquistato i cuori di fan nuovi e di vecchia data. In questa versione non si parlerà solo della famiglia, ma la storia è collegata alla Nevermore Academy, un collegio che ospita “reietti” (qualsiasi persona con poteri soprannaturali in questo caso).

Il personaggio principale, Wednesday Addams (interpretato da Jenna Ortega), scoprirà già ad inizio serie di riuscire ad avere visioni toccando oggetti e persone, in futuro riuscirà anche a parlare con antenati del passato per migliorare ulteriormente i suoi poteri e conoscere il passato della sua famiglia.

E mentre il suo viaggio e il mistero che circonda la scuola sono ciò che guida la storia principale dello spettacolo, anche gli amici, i conoscenti e i nemici di mercoledì sono parti affascinanti della storia. Man mano che ogni episodio si svolge, impariamo di più sui personaggi e sui loro poteri, a volte anche trame secondarie intriganti che potrebbero diventare più importanti nella seconda stagione.

Ecco i poteri di Mercoledì

Uno degli svantaggi di avere un cast considerevole come Mercoledì, tuttavia, è che può diventare rapidamente difficile ricordare chi ha quali poteri e abilità. La maggior parte delle volte, gli adolescenti vanno semplicemente in giro per la scuola nelle loro uniformi, quindi è facile dimenticare che in qualsiasi momento uno di loro può, per esempio, può trasformarsi in un lupo mannaro o togliersi il cappello e trasformare le persone in pietra.

Probabilmente è perché alla fine della giornata, sono ancora adolescenti che hanno a che fare con cose molto adolescenziali.

Proprio come la madre di Wednesday, Morticia, Wednesday ha delle visioni. Di solito arrivano quando tocca un oggetto o una persona importante e le sue visioni spesso riguardano scorci del passato. Sebbene cerchi di tenere nascosti i suoi poteri all'inizio dello spettacolo, le sue visioni si rivelano preziose quando scopre che Nevermore è pieno di segreti mortali.