Anche questi ultimi giorni dell’anno sono inesorabilmente caratterizzati dai tentativi di phishing che colpiscono migliaia di clienti dei principali istituti di credito italiani. Successivamente al periodo natalizio, sono aumentate ancor di più le segnalazioni alle autorità competenti in materia. Molti clienti di Intesa Sanpaolo, ad esempio, stanno subendo ingenti danni.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora

I clienti di Intesa Sanpaolo, come i clienti delle altre banche sul territorio nazionale, vengono di solito raggiunti dai cybercriminali attraverso mail o anche SMS, in cui vengono promessi bonifici sul conto dal valore anche superiore ai 1000 euro. Per accedere a questi bonifici, i lettori sono invitati a cliccare su un link in allegato alle comunicazioni.

Come ovvio, questo link rappresenta un vero cavallo di Troia. E’ infatti necessario un solo click agli hacker per entrare in possesso dei dati riservati del pubblico, dati che spesso interessano le informazioni anagrafiche, quelle di residenza e quelle di contatto. Da tali informazioni nascono poi episodi davvero spiacevoli come creazione di profili fasulli e furti di identità.

Sempre i clienti di Intesa Sanpaolo devono evitare un’ulteriore minaccia, ovvero la possibile attivazione di costosi servizi a pagamento in automatico sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Ancora attraverso tali comunicazioni, molti clienti di Intesa Sanpaolo hanno perso parte dei loro soldi in passato.

Il rischio maggiore, ad ogni modo, resta quello relativo ai risparmi. In caso di condivisione delle proprie informazioni riservate home banking con i cybercriminali, questi ultimi potrebbero mettere le mani sui soldi di correntisti in pochi secondi.