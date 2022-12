Illusione Ottica, il 99% delle persone non è stato in grado di risolvere l'enigma

Come questa non ne abbiamo mai sfornate prima. Stiamo parlando di una nuova illusione ottica fatta di parole nascoste nell’immagine. L’obiettivo? Nulla di psicologico, soltanto un po’ di puro e sano allenamento visivo.

Illusione Ottica: trova tutte le parole nascoste nella foto

Se avete voglia di mettere a dura prova il vostro quoziente intellettivo e le capacità di osservazione, la scelta migliore è questa illusione ottica. Premettiamo che qualora dovesse piacervi, è disponibile addirittura uno strumento noto con il nome di Picture Puzzles Hidden Words, ed utile proprio per testare il livello di QI, le capacità di risoluzione dei problemi, il potere di attenzione, e le capacità di osservazione.

Detto ciò, approfondiamo l’argomento. L’illusione ottica che andremo a vedere risulterà facilmente risolvibile, ma solo alle menti più logiche e analitiche. Al contrario, sarà quasi impossibile per coloro che soffrono di bassa concentrazione.

In cosa consiste? L’obiettivo è di individuare tutte e 6 le parole nascoste nell’immagine in 11 secondi. Ciò che è visibile all’apparenza sono due ragazze concentrate nel lavoro e nello studio. A seguire, nella cameretta vi è un cane che dorme in tranquillità. Eppure l’apparenza inganna, perché nella stanza oltre a libri, zaini, spazzatura, letti, appunti e pc, ci sono anche delle lettere vaganti. Sta a voi individuarle (il 99% delle persone ha trovato al massimo 3-4 parole). Ora è veramente giunto il momento di conoscere la verità (la potete trovare qui sotto).

Dunque, avete risolto l’enigma? Se si, dovete sapere che siete astuti, attenti ai dettagli e di conseguenza creativi. Ma non solo, perché avete un livello del Quoziente Intellettivo che supera la norma e soprattutto un’ottima memoria. Amate le sfide e per questo non vi arrendete mai, siete perspicaci, analizzate e osservate attentamente qualsiasi cosa. Infine, la cosa più importante: siete dotati di una corteccia parietale posteriore destra del cervello sana.