Le malattie cardiache sono la principale causa di morte sia per gli uomini che per le donne e la malattia coronarica è il tipo più comune di malattia cardiaca. E’ causata da una condizione in cui il grasso, il colesterolo, il calcio e altre sostanze presenti nel sangue si accumulano creando placche all’interno delle arterie coronarie, che forniscono al cuore sangue ricco di ossigeno.

Questa condizione, chiamata aterosclerosi, provoca un restringimento delle arterie e una riduzione del flusso sanguigno al cuore. Man mano che i vasi diventano più ostruiti dai depositi, il flusso sanguigno può rallentare o arrestarsi, causando dolore toracico, mancanza di respiro o infarto.

A seconda della gravità della condizione, le opzioni di trattamento per alleviare i sintomi e ridurre il rischio di infarto possono includere un’angioplastica, un intervento chirurgico di bypass o entrambi.

L’UC Davis Medical Center è uno dei pochi ospedali in grado di offrire un bypass robotizzato insieme a un’angioplastica. Questa combinazione unica di procedure all’avanguardia offre ai pazienti i vantaggi di durata della chirurgia di bypass convenzionale, oltre ai vantaggi di recupero delle procedure minimamente invasive.

Alla UC Davis, il team di chirurgia cardiotoracica è specializzato nel trattamento di pazienti con malattia coronarica utilizzando tecniche laparoscopiche robotizzate. Questa procedura viene eseguita senza la necessità di una macchina cuore-polmone ed evita una sternotomia, in cui un chirurgo esegue un’incisione da 8 a 10 pollici lungo il torace, taglia lo sterno e allarga la gabbia toracica per accedere al cuore di un paziente. La procedura assistita da robot è minimamente invasiva e consente al chirurgo di lavorare attraverso diverse piccole incisioni praticate tra le costole.

Vantaggi per i pazienti: