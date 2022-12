Euronics chiude letteralmente la porta in faccia alle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale che vuole assolutamente essere unica nel proprio genere, data la presenza di prodotti sempre più economici, dal risparmio quasi assicurato.

Spendere poco con euronics è molto più semplice di quanto avremmo mai immaginato, ciò sta a significare che i prodotti sono attualmente disponibili nei negozi fisici, senza differenze territoriali di alcun tipo, in altre parole gli acquisti possono essere effettuati ovunque in egual misura.

Euronics, le occasioni migliori del mese

Da Euronics è possibile acquistare gli ultimi smartphone di casa Samsung pagandoli davvero pochissimo, il risparmio poste in essere dall’azienda è ben superiore alle più rosee aspettative, come ad esempio Galaxy Z Flip4, il foldable più amato e richiesto dalla community, in vendita a partire da soli 899 euro.

Non manca poi il top di gamma dello stesso settore, quale potrebbe essere il Galaxy Z Fold4, il cui prezzo è ancora elevato, poiché sono richiesti 1679 euro, ma allo stesso tempo potrete avere anche modelli più standard, quali sono galaxy S22 Ultra a 949 euro, Galaxy S22 a partire da 729 euro, virando infine sui modelli più economici del momento: Galaxy A23 a soli 279 euro, ed anche Galaxy A53, il giusto compromesso tra performance e prezzo, disponibile a 369 euro.

Tutti gli sconti, come anticipato del resto, sono da considerarsi disponibili in esclusiva nei punti vendita Euronics in Italia.