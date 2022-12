Amazon è sempre pronta a cercare di ridurre al massimo la spesa che gli utenti italiani si ritrovano a dover sostenere, nell’ottica comunque di mettere le mani irrimediabilmente su buoni prodotti di tecnologia, quali potrebbero essere ad esempio le microSD.

Amazon, quanti sconti sulle microSD

La fine dell’anno risulta essere molto proficua per gli utenti che vogliono acquistare una microSD, i prezzi sono indubbiamente tra i più bassi che si siano mai visti, addirittura spesso inferiori a soli 5 euro.

Il modello meno costoso in assoluto è una microSD Hama, con tanto di adattatore SD incluso in confezione, in vendita alla modica cifra di soli 5,25 euro, nella variante da 16GB di memoria interna (LINK). Sempre restando nella medesima fascia di prezzo, ma spostando l’attenzione sulla marca Intenso, possiamo acquistare una microSD di classe 10 da 4GB, appunto a 5,99 euro (al posto di 12,47 euro, LINK).

Naturalmente le possibilità di risparmio sono tantissime, la migliore, per rapporto qualità/prezzo, resta assolutamente il modello di casa Kingston, il quale viene commercializzato pensate a soli 5,99 euro, nella variante da 32GB (il doppio di tutte le altre), con un risparmio assurdo se acquistata a questo link.

I prodotti in promozione su Amazon non si fermano assolutamente qui