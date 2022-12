Molti trucchi, a dispetto di quanto potreste mai pensare, sono disponibili su WhatsApp, atti a far risparmiare tempo a tutti gli utenti che scelgono di affidarsi alla più nota applicazione di messaggistica istantanea, in questo modo è facile godere di una buona qualità generale, riuscendo ad accorciare le distanze nei confronti di Telegram.

Proprio quest’ultima rappresenta l’applicazione da battere, la rivale che sta causando non pochi grattacapi a WhatsApp, per la sua grandissima capacità di introdurre periodicamente nuove funzioni ed utility, lasciando il software di Facebook sempre un passo indietro. Ma quali sono le migliori funzioni del momento? scopriamole assieme.

WhatsApp, quali sono i trucchi da battere

Personalizzare WhatsApp senza l’utilizzo di software di terze parti è fisicamente possibile, infatti dall’app è possibile approfondire la conoscenza di temi da applicare, font da cambiare, colori da variare e molto altro ancora. Tutto è gratis e facilmente comprensibile anche da un utente non propriamente esperto in materia.

Coloro che invece si ritrovano ad avere due profili e vogliono utilizzarli sulla medesima app, possono decidere di fare affidamento su WhatsApp business, la soluzione ideale per riuscire a raggiungere tranquillamente il medesimo scopo ed obiettivo. In parallelo, volendo invece accedere ai messaggi direttamente dal notebook, la soluzione potrebbe essere quella di affidarsi a whatsapp web, il client disponibile per ogni browser, che aiuterà gli utenti a godere delle chat dalla scrivania di casa a titolo completamente gratuito, e senza alcuno sforzo.