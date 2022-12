Vodafone vuole sfruttare al meglio gli ultimi giorni dell’anno per massimizzare il numero dei suoi utenti e per ampliare ancor di più il suo bacino di pubblico. L’obiettivo principale del provider inglese è quello di garantire concorrenza alla tariffa Flash 120 di Iliad. In questo senso, una risposta concreta sul mercato arriva con la promozione Special 70 Giga.

Vodafone, la sorpresa di fine anno con la promo da 70 Giga

I clienti che decidono di attivare la Special 70 Giga avranno la possibilità di attivare un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione. Laddove possibile con la copertura, il provider consente anche la navigazione con la tecnologia del 5G.

Il costo per il rinnovo di questa tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. I clienti che optano per questa promozione dovranno inoltre aggiungere un prezzo una tantum per l’attivazione pari a 10 euro. Nella spesa è prevista anche la dotazione della scheda SIM.

In linea con quelle che sono state le migliori offerte di Vodafone nel passato, il gestore inglese andrà ad applicare anche costi bloccati durante il primo semestre. Chi sceglie la Special 70 Giga, quindi, nei primi sei mesi non potrà avere rimodulazioni né sui costi mensili né su soglie di consumo.

Gli utenti che sono interessati a sottoscrivere questa promozione potranno anche provvedere all’attivazione presso gli store ufficiali di Vodafone in Italia. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione.