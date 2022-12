L’operatore Sorgenia, durante questo periodo di feste ha deciso di proporre uno sconto mensile sui alcuni dei propri contratti Luce e Gas, compresi anche quelli con rete fissa in Fibra.

Fino al prossimo 12 gennaio 2023 infatti, propone degli sconti in fattura che possono addirittura arrivare a toccare i 180 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sorgenia Luce, Gas e Fibra: sconto in fattura di 180 euro

Per usufruire dell’iniziativa è possibile sottoscrivere i contratti Sorgenia denominati Single Fuel + Fibra (Luce o Gas più Fibra), Dual Fuel (Luce più Gas) e Trial Fuel (Luce più Gas più Fibra). Indipendentemente dal contratto scelto, tutti i clienti possono ricevere uno sconto di 60 per ogni fattura. In questo modo, è possibile ottenere 120 euro di sconto con il contratto Single Fuel + Fibra o con il contratto Dual Fuel.

Mentre con il contratto Trial Fuel è possibile arrivare ad ottenere 180 euro di sconto in fattura, 60 euro per ogni fattura. Con questa nuova promozione, come già accennato, lo sconto ottenuto dal cliente viene rateizzato in 12 mensilità, a partire dal mese di attivazione di ciascuna fornitura.

Durante il processo di sottoscrizione del contratto, lo sconto viene applicato automaticamente nell’apposito campo denominato “Codice Amico”. Al momento dell’attivazione, il cliente deve quindi verificarne il corretto inserimento. Se il cliente dovesse recedere dal contratto prima dell’esaurimento del valore complessivo dello sconto, il premio si intenderà assegnato e non sarà previsto nessun altro vantaggio.