La fine del mondiale in Qatar apre la strada al ritorno della Serie A. Tra meno di dieci giorni, infatti, torneranno ad accendersi le luci sul massimo campionato nazionale, in vista di una lunga maratona che durerà sino a giugno 2023. La programmazione della Serie A anche nel nuovo anno sarà divisa equamente tra DAZN e Sky.

Sky e DAZN, il nuovo ticket in vista del 2023

Come nel recente passato, sarà DAZN ad assicurare agli utenti la copertura totale di tutta la Serie A con ogni partita in esclusiva. Sky, invece, assicurerà agli utenti la disponibilità di tre partite per ogni giornata di campionato.

La grande novità di questa stagione, però, è rappresentata dall’accordo commerciale tra Sky e DAZN. Oltre all’oramai storica e fruttuosa collaborazione con TIM, DAZN ha stretto un accordo anche con la piattaforma satellitare per aumentare ancor di più il suo bacino di utenza.

In virtù di quest’accordo, tutti gli utenti che hanno a loro disposizione il decoder Sky Q, ossia il decoder di nuova generazione della tv satellitare, potranno accedere all’app ufficiale di DAZN per guardare tutti i contenuti della piattaforma streaming online. Al tempo stesso Sky ha reso disponibile al canone 212 il contenitore ZONA DAZN, con una selezione dei migliori eventi della tv digitale, tra cui tutte le partite di Serie A.

Chi è già cliente di DAZN e vuole guardare i contenuti sul satellitare attraverso il canone 212 dovrà aggiungere un piccolo extra al suo abbonamento, per un totale di 5 euro al mese. Nessun extra, invece, per l’accesso all’app su Sky Q.