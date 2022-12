MediaWorld vuole essere indubbiamente la più valida alternativa a Unieuro sul territorio nazionale, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti in Italia una lunghissima serie di offerte speciali, arricchite da prezzi veramente bassissimi.

Il volantino rispecchia alla perfezione gli standard che tutti noi abbiamo deciso di abbracciare, riuscendo allo stesso tempo a fornire un risparmio assolutamente superiore al normale, data la presenza di offerte anche del 50% sui migliori smartphone, non solo in negozio, ma anche online sul sito.

Premete qui e collegatevi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, troverete i codici sconto e le offerte migliori.

Mediaworld, nuovi sconti assurdi per tutti i gusti

Uno splendido volantino vi attende in questi giorni in tutti i punti vendita di casa Mediaworld, il risparmio raggiunge livelli elevatissimi, permettendo ai vari consumatori di acquistare anche i top di gamma più interessanti degli ultimi anni. Nello specifico, infatti, si parte da cifre superiori ai 1000 euro, con l’acquisto di xiaomi 12 Pro e Galaxy S22 Ultra 5G, disponibili rispettivamente a 1023 e 1079 euro, per poi scendere verso lidi più alla portata di tutti, tra cui troviamo iPhone 14, in vendita a 946 euro, ma anche Galaxy S22 a 659 euro e simili.

Gli utenti che vogliono indubbiamente virare verso altre fasce di prezzo, o comunque brand completamente differenti, potranno decidere di abbracciare la causa di Realme GT Neo 3 o anche di oppo Reno 8 Pro, due ottimi prodotti disponibili comunque rispettivamente a 569 e 559 euro. Ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino di casa Mediaworld viene rimandata direttamente al sito ufficiale.