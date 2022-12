Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha tenuto un evento di presentazione ufficiale molto importante. Durante questo evento, l’azienda ha annunciato ufficialmente un nuovo smartphone top di gamma ma non solo. L’azienda ha anche presentato ufficialmente un nuovo tablet di fascia alta, ovvero il nuovo Honor Pad V8 Pro.

Honor presenta ufficialmente il nuovo Honor Pad V8 Pro

Durante un evento di presentazione ufficiale, Honor ha tolto i veli sul suo nuovo smartphone top di gamma Honor 80 GT ma non solo. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha presentato anche Honor Pad V8 Pro, ovvero un nuovo tablet appartenente alla fascia alta del mercato. Abbiamo infatti un design davvero curato e premium e delle specifiche tecniche notevoli. Troviamo infatti un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 12.1 pollici in risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. Si tratta inoltre del primo tablet dell’azienda a poter vantare la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz.

La multimedialità sembra quindi ottima, tenendo anche conto della presenza di ben otto potenti speaker audio con supporto a DTS:X surround. Il tablet può inoltre contare su una grande batteria da 10.050 mah con supporto alla ricarica rapida da 35W. Dal punto di vista prestazionale, sotto alla scocca troviamo il soc MediaTek Dimensity 8100, con diversi tagli di memoria comprendenti anche 8 o 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Sono inoltre disponibili diversi accessori, tra cui la Pen e la tastiera.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet top di gamma Honor Pad V8 Pro sarà distribuito per il momento in Cina ad un prezzo al cambio di circa 350 euro al cambio attuale.