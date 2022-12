Euronics è il porto sicuro a cui tanti di noi approdano nel momento in cui vogliono comunque pensare di godere delle migliori offerte, senza mai dover minimamente rinunciare alla qualità generale degli sconti, i prezzi sono bassi e convenienti per tutti.

Una campagna promozionale di ottimo livello è difatti stata lanciata proprio in questi giorni, il risparmio è dietro l’angolo per tutti, data infatti la disponibilità della medesima campagna in ogni negozio, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia, con la localizzazione direttamente dipendente dal socio di appartenenza.

Euronics da pazzi con le nuove offerte

Sono davvero tanti gli smartphone effettivamente in promozione da Euronics, osservando il tutto da vicino notiamo, sin dalla prima pagina, la presenza di un incredibile Apple iPhone 13, il top di gamma assoluto della scorsa generazione, acquistabile con un esborso finale di soli 799 euro, affiancato dalle Apple Airpods di seconda generazione, disponibili a 129 euro.

Gli utenti che invece vogliono acquistare un prodotto con sistema operativo Android, potranno indubbiamente spaziare tra Xiaomi Redmi 10C a 149 euro, Galaxy A04s a 139 euro, Galaxy A13 a 189 euro, Galaxy A33 a 349 euro, Galaxy S20+ a 449 euro, Galaxy A23 a 279 euro, Oppo Reno6 Pro a 399 euro, Oppo Find X5 a 599 euro, Oppo reno8 lite a 349 euro, oppure Oppo A16s a 159 euro ed anche Oppo A54s a soli 179 euro.

Tutti questi prodotti sono disponibili, come anticipato, nei negozi di casa Euronics.