Esselunga ha in serbo per tutti gli utenti una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, la perfetta soluzione per coloro che vogliono accedere ai top di gamma, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Il volantino è pronto per fare la differenza in Italia, con una validissima soluzione pensata per soddisfare i consumatori che vogliono il massimo, con il minimo sforzo. Per godere delle medesime offerte, lo ricordiamo, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio.

Esselunga, che offerte con il volantino di oggi

Gli smartphone migliori effettivamente in promozione da Esselunga vanno indubbiamente ad abbracciare il mondo Apple, con soluzioni non proprio recentissime, ma non per questo poco interessanti. Tra i modelli da non perdere assolutamente di vista non possiamo non indicare iPhone 13, disponibile ad un prezzo finale di soli 798 euro, affiancato da iPhone 12, in vendita nel medesimo periodo a soli 679 euro.

Gli utenti trovano giusta soddisfazione anche nell’acquisto di prodotti con sistema operativo Android, quali possono essere Galaxy A33, Galaxy A23, Galaxy A13, Redmi 10C, Oppo A96, Motorola Edge 20, Galaxy A53, Realme C31 o simili. Tutti i modelli sono accomunati dalle medesime condizioni di vendita, ovvero garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand. Quest’ultima sta a significare che gli aggiornamenti vengono indubbiamente rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico, riuscendo così ad essere molto più veloci del normale, ed anche più sicuri di avere subito le patch di sicurezza.