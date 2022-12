Babbo Natale è ormai arrivato nelle case dei bambini di tutto il mondo e, in questo caso, anche da alcuni clienti che decidono in questi giorni di cambiare operatore telefonico.

L’operatore virtuale Kena Mobile sta infatti proponendo, a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del proprio numero, un’offerta molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile propone un’offerta molto interessante

Fino al prossimo 9 gennaio 2022 tutti gli utenti che decidono di passare a Kena Mobile con la contestuale portabilità del proprio numero potranno attivare la nuova offerta a meno di 7 euro al mese. Questo operatore virtuale, che appartiene a TIM, è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, guadagnandosi una buona fetta del mercato di telefonia mobile.

Per il periodo natalizio, ne ha pensata una a cui rinunciare è difficile: 100 Giga gratis per 30 giorni sottoscrivendo nella pagina ufficiale dell’operatore, una delle offerte Kena, che vanno richiesti entro il 9 gennaio 2023. Questi giga sono gratuiti per i nuovi clienti, mentre chi è già cliente Kena potrà ottenerli pagando 1,99 euro.

Attualmente, l’offerta più economica in termini di costo da parte dell’operatore è quella a 6,99 euro al mese. Quest’ultima comprende 130 GB di traffico dati in 4G, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS. Il costo di attivazione di 4,99 euro è azzerato. Dunque, per un mese i nuovi clienti potranno navigare in mobilità usando non soltanto i 130 GB, ma anche gli altri 100 in omaggio.