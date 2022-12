Se stai cercando di scegliere tra le varie piattaforme streaming e non sai quale usare, non basarti solo sui contenuti, ma anche sul costo. Ecco quindi alcuni consigli che potrebbero aiutarti a scegliere meglio.

Per un periodo di avere l’abbonamento annuale Disney Plus al prezzo più basso di sempre. Il trucco combina il costo inferiore di un piano di un anno con un bonus disponibile per i nuovi membri che si iscrivono a TopCashback.

Disney Plus offre da sempre uno sconto del 15% per chi sottoscrive un piano annuale, e sblocca 12 mesi al prezzo di 10! Ma combinato con il codice sconto una tantum da TopCashback, l’abbonamento scende a un minimo storico! Disney Plus costerà meno di 5 euro al mese.

Per chi non lo sapesse, TopCashback è uno strumento geniale per i cacciatori di occasioni che restituisce una piccola percentuale di ciò che stai acquistando online.

Tutto quello che devi fare è cliccare sul rivenditore scelto come Amazon, Argos o, in questo caso, Disney Plus dalla dashboard di TopCashback e poi fare acquisti come al solito con lo stesso login, la stessa carta di pagamento salvata, lo stesso indirizzo di spedizione. Ma pochi giorni dopo la spedizione del tuo ordine, ti verrà accreditato il rimborso dell’acquisto.

Per fare un confronto, l’abbonamento Netflix più conveniente è di 5,49 euro al mese, ma questo piano è limitato alla qualità delle immagini a 720p,e include pubblicità durante la visione di programmi e film e non offre il catalogo completo disponibile rispetto ad altri livelli di abbonamento . Se vuoi guardare Netflix in qualità 4K, come puoi fare con qualsiasi livello di abbonamento a Disney Plus, dovrai pagare oltre 15,99 al mese.

Nel frattempo, Prime Video di Amazon, che offre un set di funzionalità simile a Disney Plus, come lo streaming fino a 4K Ultra HD senza costi aggiuntivi, download sul tuo telefono o tablet per la visualizzazione offline e accesso al catalogo completo di programmi TV e film , ed è gratis se utilizzi il servizio Prime.

Chi è il migliore tra i tre

Disney Plus offre una vasta libreria di film, programmi TV e documentari di Walt Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century Fox e National Geographic. Ciò significa che avrai accesso a una vasta gamma di contenuti per tutte le età, tra cui The Lion King, Toy Story e Frozen, oltre a nuove uscite esclusive come The Mandalorian, Star Wars: Andor, Dopesick e WandaVision.

A differenza di Netflix, offre un solo piano di abbonamento. Pertanto, sbloccherai tutte le funzionalità, inclusa la possibilità di eseguire lo streaming su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente, scaricare contenuti da guardare offline su un volo e riprodurre in streaming in 4K Ultra HD e Dolby Atmos, senza pagare di più. Tutto ciò di cui avrai bisogno è una connessione Internet veloce.