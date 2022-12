Gli sviluppatori di WhatsApp sono costantemente all’opera per garantire agli utenti una serie di upgrade, validi non soltanto per il rinnovo grafico della chat, ma anche per il rafforzamento delle funzione legate alla privacy. Un aggiornamento è in dirittura di arrivo proprio nel corso di queste settimane: i messaggi che scompaiono.

WhatsApp, i messaggi che scompaiono: una riforma per la privacy

La notizia di questo aggiornamento è arrivata direttamente dal gruppo di leaker, WABetaInfo. In pratica, gli utenti avranno la possibilità di inviare dei veri e propri “messaggio a tempo”. Nel momento dell’invio, i mittenti potranno scegliere l’opzione dell’invio a tempo cliccando su un apposito tasto che sarà presente vicino all’attuale tasto di invio. Il destinatario, una volta ricevuto il messaggio, avrà la possibilità di vedere il testo o il file multimediale solo in unica occasione, senza possibilità di recuperarlo.

L’upgrade di WhatsApp ha come punto di riferimento il funzionamento di altre piattaforme come Instagram Direct. Sul social, infatti, già esiste questo tool inerente all’invio delle foto e dei video. Gli sviluppatori di WhatsApp, d’altro canto, hanno anche pensato a novità più specifiche.

Per garantire la totale privacy dell’utente, gli utenti non potranno più effettuare gli screenshot delle conversazioni e per tale motivo non potranno più condividere contenuti sensibili con altri utenti o persino sui social.

In base a quelle che sono le attuali direttive di WhatsApp, questo aggiornamento sarà prima sperimentato sulle versioni beta della chat, prima di arrivare sulle versioni stabili di iPhone oltre che di Android.