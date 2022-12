Avete dei dubbi che il vostro partner vi stia tradendo su WhatsApp, e volete avere le prove prima di correre a smascherarlo? esistono alcuni piccoli trucchetti che vi potrebbero aiutare ad ottenere il risultato sperato, sebbene comunque consigliamo sempre di discuterne, prima di metterli in atto.

La fiducia è tanto difficile da ottenere, quanto facile da distruggere, per questo motivo valutate attentamente il da farsi, in quanto la scelta di spiare il partner potrebbe rompere quanto di buono costruito negli anni in pochissimi minuti. I metodi elencati nell’articolo sono ad ogni modo completamente legali e disponibili per tutti gli utenti, sia Android che iOS.

WhatsApp, i trucchi per spiare il partner

Per spiare il vostro partner esistono svariate soluzioni, la più comune tocca il controllo diretto dei messaggi, ciò sta a significare che l’utente si ritrova a prendere in mano lo smartphone della compagna o del compagno, osservando personalmente le chat.

In caso contrario si possono intraprendere due strade: la prima tocca WhatsApp Web, ovvero è possibile collegare l’account al proprio profilo su internet, in modo da controllare tutte le chat, senza dover continuamente accedere allo smartphone. La seconda, invece, consiste nell’esportare le conversazioni su un file, sempre dal dispositivo mobile, in modo da poterle leggere al di fuori del prodotto e dell’applicazione, anche in un secondo momento (e non saranno aggiornate come nei casi precedenti).

Entrambi i metodi sono legali e non richiedono assolutamente l’installazione di software aggiuntivi.