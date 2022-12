Whatsapp, i segreti della piattaforma di cui non puoi fare a meno

Whatsapp offre i suoi servizi agli utenti da più di 12 anni, eppure in pochi sono a conoscenza dei segreti più nascosti dell’app. La piattaforma messa in piedi da due ex dipendenti di Yahoo Jan Koum e Brian Acton, oggi ha raggiunto una fama invidiabile, e noi di Tecnoandroid abbiamo deciso di entrare nelle sue pagine “invalicabili”.

Whatsapp: i trucchi più interessanti della piattaforma

Cambiare numero di telefono dell’account su Whatsapp

Iniziamo da un classico, ovvero dal cambio di smartphone senza però modificare il numero di telefono su Whatsapp. Per fare ciò il procedimento è molto semplice: basta andare su Impostazioni -> Account -> Cambia numero ed è fatta.

Nascondere foto e video ricevuti dalla Galleria Whatsapp

La privacy è sempre al primo posto, a prescindere da tutto e tutti. A tal proposito dovete sapere che anziché cancellare determinate foto, queste si possono apparentemente togliere dalla galleria con i seguenti passaggi: Impostazioni -> Privacy -> Foto. Se invece si ha Android il discorso cambia, in quanto si dovrà creare un file .nomedia nella cartella delle immagini di Whatsapp.

Funzione di ricerca rapida nelle chat

Avete sempre i minuti contati tanto da non riuscire ad entrare neppure su Whatsapp? Questa soluzione vi salverà. Se state cercando foto, video, link, gif, audio e documenti, ma con scarsi risultati vi consigliamo di fare ciò. Premendo il tasto di ricerca nella schermata della lista delle chat, sarà possibile filtrare i file in modo da trovare in un batter d’occhio gli elementi più datati.

Mettere in sicurezza l’account con la verifica in due passaggi

Tornando al discorso privacy (e qui concludiamo), noi consigliamo a tutti di aggiungere al vostro account Whatsapp il PIN e la verifica in due passaggi. Come fare? Basta aprire l’app, sia su iPhone che su smartphone Samsung, Huawei e Android, dirigersi sulle Impostazioni dove troverete (in Account) la nuova opzione della verifica in due passaggi. Per l’attivazione non dovete fare altro che digitare un codice a 6 cifre, cliccare “Avanti” e confermare nuovamente il codice di accesso.

