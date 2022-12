WhatsApp, sebbene sia una applicazione veramente molto semplice da utilizzare, è un software ricco di funzioni e di utilità che forse pochi utenti effettivamente conoscono, e paiono essere in grado di mettere in pratica quotidianamente. Tutto il mondo guarda a Telegram, come apoteosi di migliore applicazione di messaggistica istantanea, sebbene sia importante sapere che alle spalle del software di Facebook si possano celare ottime chances di risparmio di tempo.

I trucchi nascosti e segreti di cui vi parleremo oggi sono da considerarsi validi per oggi consumatore, ciò sta a significare che risultano essere fruibili sia da coloro che sono in possesso di un dispositivo Apple, quindi con iOS, che dai fedeli amanti del robottino verde, ovvero del sistema operativo Android.

WhatsApp, una serie di trucchi assurdi

WhatsApp nasconde al proprio interno una serie di trucchi che possono davvero far sognare gli utenti, anche coloro che da tempo non utilizzavano l’applicazione mobile. Nello specifico parliamo di WhatsApp Business, la soluzione ideale per utilizzare due account in contemporanea sul medesimo smartphone, in tal modo tutti gli utenti potranno effettivamente suddividere il lavoro dal privato, riuscendo così a raggiungere una funzione altrimenti inedita.

Coloro che invece vorrebbero poter gestire il proprio account dal notebook, potranno decidere di affidarsi a WhatsApp Web, la soluzione ideale per raggiungere lo scopo sottolineato, senza dover utilizzare software di terze parti. Per attivare la funzione, non dovete fare altro che aprire l’app, scansionare il codice QR ed il gioco è fatto.