Unieuro non si ferma più e prosegue con l’ottima campagna promozionale vista in occasione del Natale 2022, con una serie di promozioni veramente assurde, arricchite da prezzi molto più bassi del normale, nonché comunque la promessa di un risparmio inedito ed esclusivo.

Gli utenti sono veramente felici dell’ottima opportunità che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di ognuno di noi, in quanto ricordiamo che gli stessi acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni singolo negozio, oltre che sul sito ufficiale, dove si troveranno esattamente gli stessi prezzi, ma con la spedizione gratuita presso il domicilio.

Unieuro, attenzione agli sconti, sono assurdi

I migliori smartphone sono in fortissima promozione su Unieuro, i prezzi del volantino partono dalla fascia più alta ed irraggiungibile, parliamo infatti di Galaxy S22 Ultra 5G, il top assoluto degli ultimi anni, il cui prezzo finale è comunque di 949 euro, una cifra di tutto rispetto se considerato il listino superiore ai 1000 euro. Allo stesso modo è da consigliare assolutamente l’acquisto di Galaxy S22, un vero best buy per la fascia medio-alta, oggi disponibile a 699 euro.

In parallelo si consiglia comunque l’acquisto anche di modelli decisamente meno costosi, quali possono essere Oppo A77, Oppo A54s, Oppo Reno8 Lite, Oppo Reno6 Pro, galaxy A23, Galaxy A33, Redmi Note 11 Pro, ma anche TCL 30Se e Redmi A1. Tutti questi modelli sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, tra cui troviamo la no brand e la garanzia di 24 mesi.