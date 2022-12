Per la fine dell’anno si rinnova la sfida tra i principali operatori italiani. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre hanno in preventivo le ultime offerte del 2022 per garantirsi un’ampia fascia di pubblico legata alla telefonia mobile. Le promozioni dei quattro operatori sono tutte caratterizzate da costi molto vantaggiosi e da consumi quasi illimitati.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: queste le offerte di fine 2022

La migliore iniziativa prevista in casa TIM è certamente la TIM Wonder. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un ticket con 100 Giga per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della tariffa è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

La risposta altrettanto vantaggiosa di Vodafone contro TIM è la Special 100 Giga. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno consumi infiniti per le chiamate, gli SMS senza limiti e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo utile per il rinnovo della promozione è sempre di 9,99 euro al mese.

Iliad a sua volta risponde a TIM ed a Vodafone con la Flash 120, una versione rinnovata della vecchia Giga 120. Gli abbonati che scelgono il gestore francese avranno il solito pacchetto di 120 Giga con chiamate e SMS senza limiti, ma ad un costo ridotto, ossia 7,99 euro ogni trenta giorni

L’ultima opzione prevista da WindTre è infine la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.