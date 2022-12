Telegram, con questi trucchi la tua esperienza sull'app non sarà più la stessa

Telegram prosegue la sua lotta contro la più “anziana” Whatsapp. Va detto però che in questo caso l’età vale ben poco, poiché sebbene siano nate rispettivamente nel 2013 e nel 2009, quattro anni di distacco non fanno tutta questa differenza. Entrambe copiano le idee dell’altra al fine di prevalere. Una cosa è certa: nessuna delle due ci ha confessato alcuni succosi segreti. Siete curiosi di conoscere tutti i trucchetti dell’applicazione azzurra?

Telegram: l’elenco dei trucchi più interessanti

Impostare suoni personalizzati per le notifiche

Sapevate che su Telegram si possono scegliere dei suoni personalizzati a seconda del contatto? Per farlo basta toccare la barra superiore e selezionare Silenzia (iOS) o Notifiche (Android). Dopodiché procedi con Personalizza: puoi optare per file audio e messaggi vocali con durata inferiore di cinque secondi e di dimensioni massime di 300 Kb.

Cambiare la reazione predefinita

Nella vita siete così indecisi da non sapere neppure quale reazione scegliere? Allora dovete sapere che questa si può cambiare andando nella schermata principale delle Impostazioni dell’app, per poi scegliere Sticker ed emoji e Reazione rapida (su iOS), oppure su Impostazioni chat e Reazione rapida (su Android). Per accedere a emoji differenti è invece necessario tenere premuto sul messaggio scelto (iOS) oppure semplicemente toccarlo (Android). Nelle chat di gruppo e nei canali, gli amministratori devono dare l’ok all’uso delle reazioni e scegliere quali rendere disponibili.

Visualizzare una traduzione istantanea

Non conoscete le lingue ma state cercando di interloquire con una persona non italiana? Provate con questo trucchetto! Per attivare la traduzione dei suoi messaggi all’interno dell’app senza l’uso di Google Translate vi basterà andare su Impostazioni, scegliere la Lingua e attivare l’interruttore Mostra pulsante Traduci.