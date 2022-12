La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha dei buonissimi propositi anche per l’anno nuovo. Dal prossimo 30 dicembre infatti, tutti gli abbonati potranno avere accesso a 30 ore di corsi con i migliori personal trainer di Nike.

Il colosso ha subito pensato a dei buoni propositi per l’anno nuovo. Rimettersi in forma, per esempio, e non certo guardando dal divano l’ennesima serie tv. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix ci rimette in forma con i corsi di Nike

Come appena anticipato, sulla piattaforma streaming, dal prossimo 30 dicembre, sarà disponibile il Nike Training Club, una serie di corsi per gli amanti del fitness ma anche per coloro che “non hanno esperienza e neanche la giusta attrezzatura”. Gli abbonati avranno a disposizione, inizialmente, cinque corsi, ognuno composto da più ‘episodi’.

Il primo “Kickstart Fitness with the Basics”, prevede 13 puntate ed è dedicato, come si può intuire dal titolo, proprio a coloro che non frequentano (o non hanno mai frequentato) una palestra. Nei prossimi mesi, Netflix aggiungerà altri corsi Nike fino ad arrivare a 90, per un totale di 30 ore di allenamenti suddivisi per livelli di intensità, esperienza e impegno.

Il colosso ha scritto: “Non è facile motivare qualcuno ad allenarsi ma l’idea di bruciare calorie e poi di passare direttamente a uno dei tuoi programmi preferiti ha un certo fascino“. Va detto che anche chi non ha un abbonamento Netflix può accedere alle ‘lezioni’. Basterà scaricare la app Nike Training Club disponibile per i dispositivi Apple e Android. Provare per credere!