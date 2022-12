Netflix, le serie tv imperdibili da gustare nel nuovo anno

Anno nuovo, vita nuova, ma anche una sfilza di serie tv a dir poco interessanti. Netflix si prepara così per il grande evento: l’inizio del 2023. Per partire col piede giusto verso l’ennesimo alternarsi delle stagioni, la piattaforma ha deciso di deliziare i suoi abbonati con le chicche di Gennaio.

Netflix: le proposte in arrivo per il 2023

Caleidoscopio, 1 gennaio

Il mese di Gennaio partirà col botto grazie alla prima serie tv dalla trama non lineare: Caleidoscopio. Al centro della storia c’è un ladro professionista e la sua banda nel tentativo di compire un colpo miliardario. I protagonisti della serie sono Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega.

I binari del destino, 9 gennaio

Poco più di una settimana dopo, arriva anche un nuovo drama coreano chiamato I binari del destino (Trolley). La serie segue le vicende della moglie di un deputato che, dopo una tragedia improvvisa, decide di uscire allo scoperto scontrandosi con oscuri segreti di famiglia e un terribile passato.

Sky Rojo, terza stagione, 13 gennaio

La terza stagione di Sky Rojo come sappiamo ha tre protagoniste, nonché delle prostitute in fuga dal locale in cui lavorano. Riusciranno ad ottenere la libertà? Tutto dipenderà dai vari ostacoli in cui si imbatteranno.

That ’90s Show, 19 gennaio

Dopo That ’70s Show arriva anche That ’90s Show, ambientata nel 1995 ed incentrata su un gruppo di adolescenti degli anni Settanta alle prese con gioie e dolori tipici della giovinezza. Sarà un vero colpo al cuore per i più nostalgici!

Candidato Unico, 20 gennaio

Concludiamo con una proposta francese, nonché Candidato Unico. La serie è stata pensata e realizzata da François Uzan e Jean-Pascal Zadi, i quali hanno deciso di mettere al centro della storia un insegnante idealista di un centro giovanile della periferia di Parigi. Questo ad un certo punto si troverà tutto d’un tratto nella campagna presidenziale e ne uscirà finalista.