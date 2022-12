Iliad in questi ultimi giorni dell’anno garantirà ancora agli utenti la massima convenienza per quanto concerne le tariffe legate alla telefonia mobile. Il gestore, infatti, ha deciso di prolungare sino alla fine del 2022 la tariffa Flash 120, un’interessante evoluzione della storica promozione Giga 120.

Iliad, quando sarà eliminato il 3G

Gli abbonati che andranno ad attivare la Flash 120 potranno beneficiare di telefonate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per navigare in rete. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta sarà di soli 7,99 euro ogni mese con la garanzia della tecnologia 5G gratuita.

La garanzia del 5G può essere definita una delle migliori novità che Iliad propone agli abbonati nel 2022 ed in prospettiva anche nel 2023. Già a partire dai primi mesi del nuovo anno, il provider francese renderà ancora più estesa la copertura delle linee internet di nuova generazione.

Il lancio del 5G su scala nazionale porterà ad una serie di conseguenze sotto il punto di vista operativo per il provider francese. Come altri gestori, infatti, anche Iliad in prospettiva del nuovo anno pensa ad un progressivo calo della copertura 3G. Sono già in atto, in tal senso, studi per realizzare un vero e proprio processo di dismissione per le vecchie reti internet.

La strategia di Iliad per la rinuncia al 3G che si completerà solo ed esclusivamente quando si aggiungerà la copertura totale del territorio almeno l’attuale tecnologia per le linee 4G segue in ordine una linea già inaugurata da altri provider come TIM e Vodafone.