Tantissimi smartphone sono fortemente in promozione da Expert, gli utenti sono veramente felici di avere tra le mani l’opportunità massima di risparmio, con la quale comunque spingere l’acquisto anche di modelli di fascia alta, e non propriamente economici.

Il volantino è pronto per fare la differenza in un mercato sempre più ricco di concorrenti, e contraddistinto da prezzi decisamente ribassati, i quali comunque garantiscono la giusta concorrenza tra le parti, nonché un risparmio che altrimenti non sarebbe stato possibile ottenere.

Scoprite quali sono i nuovi prezzi bassi disponibili su Amazon, con codici sconto gratis e le occasioni di fine anno, tutti sono elencati sul nostro canale Telegram.

Expert, le occasioni sono veramente speciali

Il volantino di Expert prova ad accontentare prima di tutto gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy S22, in questi giorni infatti è disponibile al prezzo finale di soli 599 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto al listino che comunque si avvicinava quasi ai 900 euro.

Le alternative del medesimo volantino sono decisamente più economiche ed alla portata di tutti, poiché vanno a contare su Xiaomi 12 Lite, redmi 10C, Honor x8, Oppo A96, Redmi 9A, TCL 30Se, TCL 305i, Realme C33 e Realme R9, tutti comunque in vendita a prezzi che non superano all’incirca i 400 euro.

Il risparmio è assolutamente importante, se deciderete comunque di affidarvi all’acquisto di uno dei suddetti dispositivi, dovete sapere che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi ed anche nella loro variante no brand, proprio per accontentare al massimo i clienti.