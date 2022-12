Se sei un appassionato fan delle bevande energetiche, potresti aver notato l’ingrediente Taurina in molti marchi come Red Bull e Monster.

Ci sono false voci che affermano che la taurina provenga dallo sperma di toro. Ma non è così. E’ un nutriente essenziale per molte delle nostre funzioni corporee. In particolare, può migliorare le prestazioni, il che può sicuramente tornare utile durante gli allenamenti e altre attività fisiche.

Cos’è la taurina?

La taurina è un aminoacido utilizzato in alimenti come carne, latticini, pesce e integratori alimentari, prodotto dall’organismo dall’aminoacido chiamato cisteina.

Poiché la taurina è creata naturalmente nel corpo umano, una dieta equilibrata supporta tutto ciò di cui hai bisogno. Svolge un ruolo vitale anche nella funzione cerebrale e cardiaca.

Inoltre, puoi anche assumere ulteriore taurina attraverso il consumo di prodotti e integratori che contengono il composto. Nel caso delle bevande energetiche, la Taurina ad esse aggiunta viene prodotta sinteticamente.

Perché è inclusa nelle bevande energetiche?

Inoltre è usata nelle bevande energetiche perché aiuta a rilassarsi. Si ritiene che la taurina abbia proprietà antiossidanti. Come la caffeina è uno stimolante nelle bevande energetiche, la maggior parte delle persone pensa che anche la taurina sia uno stimolante, ma non lo è.

Questo ingrediente è incluso nelle popolari bevande energetiche, stimolando il cervello come depressore del sistema nervoso.

Quando consumi taurina, resiste al recettore del neurotrasmettitore responsabile dell’attivazione di esiti eccitatori nel cervello. In parole semplici, ti aiuta a rilassarti.

Alcuni studi dimostrano che la taurina migliora le prestazioni atletiche di una persona. Se combinato con la caffeina, migliora le prestazioni mentali.

E’ pericolosa?

E’ abbastanza sicura da ingerire se la consumi con moderazione. L’assunzione giornaliera raccomandata di Taurina è di 3000 mg al giorno. Il superamento di questo limite può provocare diarrea e costipazione. Ci sono anche rapporti che collegano l’eccessiva taurina a diversi tipi di malattie renali.

Inoltre, alcuni ricercatori affermano anche che può aumentare la depressione in alcune persone.

Ma nel complesso, è sicura da consumare e i presunti effetti collaterali non hanno molte prove dietro. Sebbene i pochi casi possano essere veri, non sono state condotte ricerche sufficienti per accertare realmente che la taurina possa causare effetti collaterali nella maggior parte delle persone.