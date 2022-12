Le ultime pessime notizie sul fronte delle bollette gas e luce arrivano direttamente sotto l’albero. Nonostante un autunno in cui i costi per le forniture energetiche, almeno in parte, si sono calmierati, nell’ultimo mese dell’anno i prezzi torneranno a salire, seppure in una percentuale inferiore rispetto all’andamento medio del 2022.

Bollette, gli ultimi aumenti sotto l’albero

In base a ciò che stimano gli analisti, nel mese di dicembre i costi per le forniture di gas dovrebbero aumentare del 13,5% rispetto ai prezzi di novembre. Poco più alta la percentuali per i rincari relativa alla componente dell’energia elettrica.

Questo Natale sarà ovviamente il primo per gli italiani in una fase di piena crisi energetica e di inflazione fuori controllo. Sempre gli analisti hanno stimato come, rispetto agli scorsi periodi natalizi, la spesa potrebbe essere più che raddoppiata per il pagamento delle bollette. Le famiglie italiane, spenderanno in media oltre 300 euro per le fatture legate al solo mese di dicembre. La stima si basa su un’elaborazione media di una famiglia composta da quattro persone.

Nella legge di Bilancio ora in discussione in Parlamento, il Governo ha messo in campo circa 21 miliardi per sterilizzare in parte i costi delle componenti aggiuntive ed abbassare per quanto possibile le cifre totali delle bollette di luce e gas. Tuttavia, questi fondi avranno una durata limitata sino alla prossima primavera. Nel mese di marzo 2023, infatti, saranno annunciare nuove risorse da stanziare.

Oltre alla spesa pubblica, per contenere sempre di più i costi legati a luce e gas è necessario da parte dei cittadini una pratica sempre più certosina di risparmio energetico.