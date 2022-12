WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea, un mezzo fondamentale per restare periodicamente in contatto con amici e parenti, anche distantissimi nel mondo, ma che trova terreno fertilissimo per tradimenti di vario genere. Se siete arrivati nel nostro articolo è perchè non vi fidate del vostro partner, e volete spiarlo.

Il dialogo ed il confronto sono le armi più efficaci per salvare una relazione, evitando a tutti gli effetti di eccedere con lo spiare le chat, la cui azione potrebbe segnare un punto di non ritorno per entrambi. A prescindere da ciò, per raggiungere l’obiettivo effettivamente sperato potete intraprendere due strade: da una parte accedere ripetutamente, e fisicamente, allo smartphone, in modo da leggere personalmente i messaggi, dall’altra affidarsi a WhatsApp Web.

Spettacolari codici sconto Amazon gratis e nuove offerte dai prezzi fortemente più bassi sono disponibili sul canale Telegram di TecnoAndroid, le trovate premendo qui.

WhatsApp, il trucco che tutti stavano aspettando

Pochi sanno che esiste la versione web di WhatsApp, sulla quale si possono effettivamente trovare tutte le conversazioni di uno specifico account. Per ottenere l’accesso dovete accedere una volta allo smartphone su cui il profilo è attivo, ed inquadrare il codice QR mostrato sul notebook con la fotocamera dello stesso, una volta collegato il gioco è fatto.

Le altre opzioni potrebbero portarvi a esportare le chat del dispositivo mobile, in modo da leggere nel dettaglio le conversazioni su un altro device, oppure di affidarsi a WhatsApp Tracker, un software di terze parti che funge da changelog di un determinato profilo, così da remoto potrete scoprire quando l’utente si è collegato e scollegato da WhatsApp.